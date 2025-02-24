На войне погиб актер Алексей Самойленко: "Такого сердца больше нет ни у кого"

На фронте погиб актер Алексей Самойленко, который встал на защиту Украины в первые дни полномасштабной войны. Мужчине было 28 лет, он родился в Донецкой области.

Что известно об актере и как о нем высказались его друзья и коллеги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Самойленко погиб 19 февраля. Актриса сериала "І будуть люди" Екатерина Григоренко рассказала, что актер был одним из ее ближайших друзей. И поэтому она до сих пор не может поверить в его смерть.

"Леша никогда не говорил лишнего и никогда не жаловался. В нем была такая искренность и достоинство, что рядом с ним мне всегда было немного стыдно за себя. Он пошел воевать в первые дни полномасштабного вторжения. Леша знал, за что он воевал. Он родом из Донецкой области, и там похоронены его предки. А еще он был чрезвычайно талантливым актером. Такого сердца больше нет ни у кого", - написала Григоренко.

Также она сообщила, что прощание с актером состоится 26 февраля, в 10:30 утра на Берковецком кладбище, на Аллее Героев.

Актриса Валерия Фокина, которая училась вместе с Самойленко в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, рассказала, что защитник Украины "всегда был очень самобытным и, в хорошем смысле, странным, как и все чрезвычайно творческие люди".

"Не могу понять, почему наш курс так часто видится на кладбищах и похоронах за последний год. Мы ругались на него за то, что он бегал по стенам нашей аудитории, но всегда искренне удивлялись, как у него это получается. Мы обожали пародировать его на капустниках, потому что это казалось самой легкой задачей, поскольку у него было так много особых привычек и проявлений. Мы знали, что он чем-то очень увлечен, когда он потирал ладони и искренне смеялся", - написала Фокина.

"Он смотрел очень много спектаклей и фильмов мировых режиссеров. У меня до сих пор есть заметка со всеми спектаклями и фильмами, которые он советовал обязательно посмотреть... Лешка. Покойся с миром", - добавила она.

Пост Фокиной (скриншот)

Военный и актер Максим Яковлев также поделился видео с Самойленко. Также его друзья оставляют ссылку на "банку", где собирают деньги для семьи погибшего.

В комментариях под постами юзеры пишут:

"Леша был моим одноклассником, до сих пор помню его очень ярко, будто вчера виделись. Мои соболезнования семье и близким. Светлая память"

"Это ужасно... Мы были знакомы, когда-то общались... Очень светлый человек... Сочувствую вашей невосполнимой потере"

"Алексей производил впечатление человека, который уверенно борется с препятствиями. Который не боится. Светлая память Герою!".

Актер Алексей Самойленко (скриншот с сайта lemonn.agency)

Известно, что Самойленко снимался в сериалах "Доктор Віра" и "Прогулянка у порожнечі". На своей странице в Facebook он немного рассказывал о службе. Впрочем, Алексей писал, что воевал на южном направлении в составе 63-й механизированной бригады.

Актер на фронте (фото: facebook.com / Алексей Самойленко)