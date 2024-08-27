На войне погиб актер и вокалист Александр Сердюк: что известно о Герое

Александр Сердюк погиб на фронте

Мужчина присоединился к войску в апреле этого года. Он защищал нашу страну на одной из самых горячих точек, получал ранения, а после реабилитации снова возвращался на войну.

"Александр Сердюк. Наш артист-вокалист, безгранично искренний и открытый человек. Погиб во время выполнения боевого задания в одной из самых ярых точек "театра военного действия", - высказались о трагедии в его родном театре.

Сердюк родился 3 ноября 1982 года в селе Великая Буромка, Чернобаевский район, Черкасская область. Он окончил Гребенковскую гимназию, а в 2004 - Киевский национальный университет культуры и искусств, после чего начал петь в Киевском академическом театре украинского фольклора "Берегиня".

Александр Сердюк погиб на войне, ему был 41 год (Фото: facebook.com/MCIPUkraine)

"И снова большая потеря... И снова мы все в глубокой скорби... На родную землю навеки возвращается наш погибший Герой Сердюк Александр Александрович", - прокомментировал потерю городской голова Гребенки Виталий Колисниченко.

"В памяти всех он останется добрым, порядочным, талантливым, искренним и честным человеком, любящим и заботливым сыном, верным товарищем, который всегда спешил на помощь своим друзьям. Он любил семью, ценил дружбу и отношения с боевыми побратимами", - также говорится в его заявлении.