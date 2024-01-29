На войне погиб 31-летний украинский актер: "Теряем цвет нации" (фото)

"Гибнут лучшие из лучших"

Мэр Ровно написал, что актер погиб 22 января. При этом он отметил, что война уносит лучших.

"К сожалению гибнут лучшие из лучших, актеры, ученые, спортсмены, педагоги, теряем цвет нации", - написал Третяк.

На войне погиб актер из города Ровно (скриншот)

"Любящий и заботливый муж"

Директор драмтеатра также посвятил трогательный пост актеру. Он написал, что Фединчук никогда не стоял в стороне и не останавливался перед препятствиями. По словам Петрива, артист всегда шел вперед и действовал.

"Если и спотыкался, то быстро вставал. Ты умел поддержать и сказать: "Не парься. Сейчас все регульнем". Тебе всегда было не все равно. Ты горел новыми идеями и зажигал сердца других. Мудрый не по годам и только за правду. Искренний и откровенный", - написал директор театра.

"Любящий и заботливый муж. А еще влюбленный в жизнь, театр и Украину. Поцелованный Богом талантливый актер с блестящим творческим будущим. "Если не я, то кто?", сказал ты и встал на защиту Родины. Ты встретил 2024-й "на нуле", - добавил он.

По словам Петрива, актер писал, что знает запах боя, что он "видел, как сослуживцев изрешетило осколками, а затем сам почувствовал боль в искалеченной руке". Позже связь с Фединчуком оборвалась, после чего его коллеги и родные получили печальное известие.

Как реагирует сеть

В комментариях украинцы пишут:

"Вечная и светлая память Герою! Низкий тебе поклон! Почивай с миром в царстве небесном наш Ангел-Герой! Искренние соболезнования родным и близким. Держитесь! Мы грустим вместе с вами"

"Новое Расстрелянное Возрождение. Вечная память герою!"

"Царство Небесное, соболезнование родным и коллективу театра".

Актер Фединчук (фото: facebook.com/profile.php?id=100008940825751)

Что известно об актере

В 2012 году Фединчук окончил Теребовлянское высшее училище культуры, а затем - Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство". В 2011 году актер начал работать в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. В Ровенский театр он пришел в 2016 году. Актер был женат.

"Среди ролей, которые Владимир Фединчук сыграл в спектаклях ровенского облмуздрамтеатра: "Зерносховище" - Воробей, "Енеїда" - Эней, "Скрудж. Різдвяна історія", - рассказал мэр Ровно.