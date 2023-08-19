На войне в Украине погиб известный актер из сериала "Кріпосна": что известно (фото)

Что известно о герое

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым добрым! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался он, делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", - написала Надежда.

Вместе с Алексеем они были вместе более 16 лет.

Алексей Хильский вместе с супругой Надеждой (фото: facebook.com/hilskiy)

35-летний актер стал известен благодаря съемкам в сериалах "Кріпосна", "Виклик", "Пес-5" и т. д. Когда началась полномасштабная война, он отправился защищать Украину.

Во время службы Алексей дважды получал ранения, но все равно возвращался на фронт. Он стоял на обороне Бахмута, Соледара и участвовал в деоккупации Херсона.

Алексей Хильский (фото: facebook.com/hilskiy)

"Мы успели подружиться с ним... И хотя нас свела жестокая война, это знакомство оставляет только теплые и светлые воспоминания, ведь именно таким запомнился Алексей - невероятно искренним и родным - никакой "звездности" - человек-душа", - выразили свои соболезнования в детском музыкально-драматическом театре "Виват".

"Не хватает слов. Сплошная боль и лютая ненависть. Сочувствую родным. Склоняю голову перед одним из лучших сыновей Украины, отдавших самое дорогое для будущего родной земли, за каждого из нас. Вечная память Герою", - написала руководительница Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, актриса Олеся Жураковская.

Известно также, что Алексей был награжден званием ветерана Украины. Вместе с женой они воспитывали дочь.

Награда Алексея Хильского (фото: facebook.com/hilskiy)