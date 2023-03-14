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Война забирает лучших: в Бахмуте погиб оператор "Суспильного" Алексей Ольховик

В Бахмуте погиб оператор Алексей Ольховик (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Бахмуте 13 марта погиб военный и оператор "Суспильного" Алексей Ольховик. Он с начала полномасштабного вторжения РФ был на фронте.

О трагической новости сообщила в Facebook его коллега Анастасия Жук.

Подробности смерти Алексея Ольховика

"Наша первая командировка на войну была в Бахмут в 2020 году. 13-го марта 2023 года ты погиб в этом же Бахмуте. Когда-то ты мне сказал, что если бы я тебя не взяла с собой на войну во времена ООС, ты бы наверняка и не пошел бы на войну полномасштабную. И, знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой тогда", - написала коллега Алексея журналистка Анастасия Жук.

Журналист рассказала, что с началом полномасштабного вторжения Алексей Ольховик присоединился к 241-й бригаде терробороныКиева, но впоследствии его отправили на фронт в Донецкую область.

Потом получил ранение, лежал в больнице, но принял решение снова вернуться в Бахмут.

"Мы должны были снять с тобой фильм. Короткометражный. А потом и полный метр. Сочиняли сценарий. Рисовали раскадровки. Я обещаю тебе, что сниму фильм. И не один. Ты многому научил меня. И в работе, и в жизни. Благодарю тебя за то, что был, есть и будешь в моей жизни", - с болью написала коллега Алексея.

У Леши осталась любимая жена и дочь Ева, которой скоро будет всего год.
Все подробности похорон сообщат потом.

Алексей Ольховик погиб в Бахмуте 13 марта (фото: Анастасия Жук/Facebook)

Напомним, что российский режиссер в Киеве набирает детей для ролей сирот из Бахмута.

Также мы писали, что возлюбленную погибшего Да Винчи остановили, когда она ехала с его могилы

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Бахмутпреступления