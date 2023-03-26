"Война меня убила": история из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

"Я работал на мариупольской телебашне. Жил в частном доме. Однажды в предприятие рядом прилетела авиабомба. Повыбивала стекла, вылетели двери, обрушилась крыша дома, пострадали дети на втором этаже. Мы были вынуждены переселиться в подвал", - рассказывает Сергей.

В подвале он скрывался с коллегой по работе, двумя сыновьями и еще несколькими людьми. В дом семьи прилетало трижды, пока враг не разрушил его полностью. Впоследствии большая бомба упала и разорвалась рядом, разрушены соседние дома. Не выдержав, младший сын Сергея с женой уехали. Остальные жители подвала пытались выжить в холоде и ужасе.

"Эта война меня не изменила. Она меня, можно сказать, убила. Она оставила меня почти без материального существования. Кроме того, она оставила меня без души. Потому что за небольшой промежуток времени у меня не осталось фактически ничего. Слава Богу, живые дети. Это единственное, что держит меня в этом мире", - признается Сергей.

Его дома больше нет, работы тоже. Нет и хобби: мужчина был моделистом, которого знал весь Мариуполь. Уже эвакуировавшись в Киев, он ищет коллегу, с которым скрывался - все указывает на то, что тот погиб. Но несмотря на все, Сергей верит: главное, чтобы Украина победила, а потом - все будет.

История Сергея вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.