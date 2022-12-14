Оказывается, картофель помогает похудеть: какой именно

Картофель, как оказалось, может помочь похудеть и держать вес в норме. Главное – употреблять ее правильно.

Как картофель поможет сбросить вес

Исследователи говорят, что картофель на вашей тарелке поможет вам быстрее насытиться, и не чувствовать голод. Именно это поможет вам сбросить вес.

Те, кто добавляет в тарелку картофель, богатый углеводами и плотным, насыщаются быстрее, поэтому они не пытаются наполниться более калорийными продуктами.

Картофель содержит около 80 калорий на 100 г — более чем вдвое больше, чем другие овощи, такие как морковь и брокколи.

При этом важно, как именно будет приготовлен картофель. Ведь не вся она все равно полезна для фигуры.

Как правильно готовить полезный картофель

Исследователи отмечают, что способ варки и приготовления картофеля очень важен. В частности, следует избегать употребления жареного картофеля и картофеля фри, поскольку жарка снижает пищевую ценность.

По результатам одного из экспериментов стало ясно, что люди, как правило, едят одинаковые порции в независимости от количества калорий. Если заменить картофелем другие более калорийные части "вашей тарелки" вы будете чувствовать сытость и при этом потреблять меньше.

"Пища каждого участника была подобрана в соответствии с его индивидуальными потребностями в калорийности, но, заменив часть мяса картофелем, участники чувствовали себя сытнее, быстрее и часто даже не доедали", - говорится в исследовании.

Оказалось, что лучшим способом приготовления картофеля , чтобы он действительно помогал, является приготовление его с кожурой и употребление полностью охлажденным.

Процесс охлаждения увеличивал содержание клетчатки и снижал реакцию уровня глюкозы в крови, обычно вызываемой картофелем.