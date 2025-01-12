"Оказалась украинофобкой". Актриса из "Тіні забутих предків" оскандалилась из-за языка (видео)

Актриса Лариса Кадочникова, которая известна многим благодаря роли Марички в фильме "Тіні забутих предків", попала в скандал. Прямо на сцене она отказалась переходить с русского языка на украинский, свое решение она объяснила тем, что "достаточно сделала для страны".

Что известно о скандале и как на него реагирует общество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ницой "разнесла" известную актрису из-за русского языка

Так, на поступок Кадочниковой обратила внимание писательница Лариса Ницой. Оказалось, что актриса появилась на вручении премии кинематографистов в Доме Кино. Когда она вышла на сцену и начала говорить на русском, журналист Руслан Кошовенко попросил ее перейти на украинский. Впрочем, Кадочникова отказалась.

"Тіні забутих предків", Маричка, в жизни оказалась украинофобкой ... Сказала, что "достаточно сделала для страны, чтобы ее уважали" и продолжила свое выступление на московском. Хочется спросить у этой лауреатки многих премий, Ларисы Кадочниковой, для какой страны "она сделала достаточно"? Для Московии?" - возмутилась Ницой.

Пост Ницой (скриншот)

"Таща всю жизнь в Украину русский мир, популяризируя его язык, за которым пришли танки? Исполняя роли в кино на московском, выступая везде публично на московском, общаясь со всеми на московском, выпершись на сцену вручать премию на московском, и только иногда пользуется украинским, где нельзя обойти закон - в спектаклях", - добавила она.

Писательница также отметила, что кинематографисты, которые присутствовали на премии, не осудили поступок актрисы. Вместо этого кто-то из зала воскликнул "браво", а потом были слышны даже аплодисменты.

"И не рассказывайте мне, актеры, потому что сейчас набегут с двойной моралью, что она "хороший человек". И что она пожилой человек, дайте ей дожить жизнь спокойно. Пожилой человек и хороший человек пусть сидит дома. А если имеет силы на публичные видео в ютубах или выпереться на сцену с публичным выступлением, то уже в первую очередь не пожилой человек перед нами, а ответственная гражданка Украины, которая говорит на украинском. Или безответственная. А точнее, упоротая. А теперь расскажите мне о безответственности или упоротости хорошего заслуженного человека", - резюмировала Ницой.

Реакция общества

В комментариях под видео, которым поделилась Ницой, появилось немало критики. Юзеры осудили поступок актрисы. Они пишут:

"Руки в карманах держит, презирает и язык, и людей, а они аплодисментами встречают это"

"Хороший человек перешел давно на украинский язык. Она - рупор Кремля"

"Это же надо!? Благодаря легендарному украинскому фильму вылезти на Олимп (да кто бы о тебе когда-то услышал, если бы не "Тіні...'"). И так бездарно сгореть на финише".

Также поступок Кадочниковой прокомментировала журналистка Алина Доротюк. В своем Telegram-канале она отметила, что в 87 лет актрисе действительно может быть трудно перейти на украинский, но странно то, что она это не сделала раньше - за все годы своей жизни.

"Относительно языкового вопроса: давайте акцентировать внимание на молодежь и подрастающее поколение. И обращать внимание на то, что уже сейчас делается в образовательной сфере для того, чтобы через ... количество лет наши уважаемые художники могли свободного выступать на государственном языке", - написала Доротюк.

Пост Доротюк (скриншот)

Кто такая Лариса Кадочникова

Актрисе 87 лет, она родилась в Москве. В 1963 году Кадочникова снялась в фильме Сергея Параджанова "Тіні забутих предків". А с 1964 года она стала актрисой Национального академического драмтеатра имени Леси Украинки.

Кадочникова не только снималась в кино и играла в театре. Также она пишет картины и проводила выставки во многих странах. В начале полномасштабной войны РФ против Украины актриса не захотела эвакуироваться из Киева и оставалась в столице.