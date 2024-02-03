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Вытащили из машины и угрожали оружием: работники ТЦК избили водителя фуры

Сотрудники ТЦК избили водителя фуры (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Работники ТЦК во время вручения повестки на блокпосту Киевской области избили 55-летнего водителя фуры. Сейчас мужчина в больнице с сотрясением мозга.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу дочери потерпевшего.

Детали скандала

По словам родственницы мужчины, его избили неизвестные сотрудники ТЦК, которые прибыли по звонку.

Отмечается, что все произошло 30.01.2024 года в селе Рудницкое Броварского района.

"Мой отец, которому 55 лет, лежит в больнице с сотрясением мозга. Подъезжая к посту, родители думали, что все обойдется спокойно, поскольку отец относится к ТЦК нормально, без "шатания" своих прав и оскорблений", - поделилась девушка.

Сотрудники ТЦК избили водителя фуры (фото: facebook.veronikakolcova)

"Но когда люди в форме начали снимать оружие с предохранителей, моя мама начала записывать видео. В этот момент моего папу вытащили из машины, он упал на спину, после чего постучали маме и угрожая оружием заставили выйти", - продолжила она.

Также Вероника Кольцова рассказала, что пока ее отца избивали, неизвестные люди, прибывшие на звонок ТЦК-ашников, "удаляли с телефона ее мамы все, что могли".

Сотрудники ТЦК избили водителя фуры (фото: facebook.veronikakolcova)

Тем временем, говорит дочь потерпевшего, полицейский, прибывший на место происшествия, якобы просто стоял в стороне и никак не реагировал.

Реакция сети

Мнения пользователей разделились: кто-то возмущен, а кто-то считает, что это русское ИПСО.

  • Розбійники у формі. Тільки дискредитують ЗСУ. Тримайтеся та боріться!
  • Зграя вовків і отара овець. Іншого порівняно не треба. По одному вбивають, а інші дивляться.. 
  • Дякую, що оприлюднили дану ситуацію! Інформація вже розійшлась по телеграм каналах.
  • Може російське ІПСО?
  • Давайте не відкидати думку, що це справа рук росіян

Ранее юрист объяснил, какое распространенное требование ТЦК является незаконным.

Также представитель ТЦК в Киеве рассказал, раздают ли сейчас повестки в спортзалах и кафе.

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ТЦК