Вытащили из машины и угрожали оружием: работники ТЦК избили водителя фуры

Детали скандала

По словам родственницы мужчины, его избили неизвестные сотрудники ТЦК, которые прибыли по звонку.

Отмечается, что все произошло 30.01.2024 года в селе Рудницкое Броварского района.

"Мой отец, которому 55 лет, лежит в больнице с сотрясением мозга. Подъезжая к посту, родители думали, что все обойдется спокойно, поскольку отец относится к ТЦК нормально, без "шатания" своих прав и оскорблений", - поделилась девушка.

Сотрудники ТЦК избили водителя фуры (фото: facebook.veronikakolcova)

"Но когда люди в форме начали снимать оружие с предохранителей, моя мама начала записывать видео. В этот момент моего папу вытащили из машины, он упал на спину, после чего постучали маме и угрожая оружием заставили выйти", - продолжила она.

Также Вероника Кольцова рассказала, что пока ее отца избивали, неизвестные люди, прибывшие на звонок ТЦК-ашников, "удаляли с телефона ее мамы все, что могли".

Сотрудники ТЦК избили водителя фуры (фото: facebook.veronikakolcova)

Тем временем, говорит дочь потерпевшего, полицейский, прибывший на место происшествия, якобы просто стоял в стороне и никак не реагировал.

Реакция сети

Мнения пользователей разделились: кто-то возмущен, а кто-то считает, что это русское ИПСО.