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Не выдержала войну: Алла Кудлай впервые рассказала о смерти сестры

Алла Кудлай (фото: instagram.com/alla_kudlay_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Алла Кудлай рассказала о смерти старшей сестры Валентины, которой не стало во время полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для YouTube-канала Rostyslove Production.

Подробности

По словам Аллы, ее сестра тяжело переживала события, которые происходят в Украине.

После начала большой войны женщина вместе с детьми эвакуировалась во Львовскую область, а затем вернулась в Киев.

"Это надо иметь огромную силу воли, чтобы это все пережить. Потому что некоторые люди очень больно это воспринимают, очень больно. Вот и она так же очень болезненно все это воспринимала", - рассказала Кудлай.

Валентина проживала в столице вместе с дочерью Оксаной и внучкой в маленькой квартире, говорит знаменитость.

Зато ее вторая дочь Ирина с сыном уехали в Германию.

"У них маленькая такая квартира была и они там жили. Валя очень переживала. Царство небесное. Очень хорошая была у меня сестренка", - сказала Алла.

 

Краткая биография Аллы Кудлай

Народная артистка Украины родилась в 1954 году в Лосиновке Нежинского района Черниговской области. Самая известная песня артистки - "Красивая женщина незамужняя".

Кудлай имеет сына Максима, который родился в браке с художником Николаем Кучеренко. Муж погиб в 2009 году в ДТП, а саму Кудлай госпитализировали.

Исполнительница также является крестной матерью певицы Насти Каменских.

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