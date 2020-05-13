Вітамін D відіграє велику роль у боротьбі з COVID-19: усі подробиці

Вітамін D має важливе значення у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Вчені з Трініті-коледжу в Дубліні виявили зв'язок між рівнем вітаміну D і смертністю від COVID-19.

Вітамін D виробляється в шкірі під впливом сонячного світла UVB і транспортується в печінку, а потім в нирку, де він перетворюється в активний гормон, який збільшує транспорт кальцію з їжі в кишківнику і забезпечує достатній рівень кальцію для підтримки міцності скелета.

Але вітамін D також може підтримувати імунну систему через ряд імунних шляхів, які беруть участь у боротьбі з SARS2-COV. Багато недавніх досліджень підтверджують ключову роль вітаміну D в боротьбі з вірусними інфекціями. Про це повідомляє Medicalxpress.

Дослідження показало, що в країнах з низькою широтою і типово сонячних країнах, таких як Іспанія та Північна Італія, спостерігається низька концентрація вітаміну D і високий рівень дефіциту вітаміну D. У цих країнах також відзначені найвищі показники захворюваності й смертності в Європі.

При цьому в північних широтах, в яких знаходяться Норвегія, Фінляндія і Швеція рівень вітаміну D вище, всупереч меншому впливу сонячного світла UVB. Справа все в харчуванні, в їх раціоні більше вітаміну D.

У скандинавських країнах рівень захворюваності COVID-19 та смертності від нього нижче. Кореляція між низьким рівнем вітаміну D і смертністю від COVID-19 є статистично значущою.

Вчені також вважають, що збільшення рівня вітаміну D в організмі, безумовно, піде на користь здоров'ю кісток і м'язів. Дані свідчать про те, що вітамін D може зменшити серйозні ускладнення, викликані коронавірусом.

Нагадаємо, що лікарі розповіли про колосальну нестачу вітаміну D в українців під час карантину.