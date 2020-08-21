Віталій Козловський розповів про перший інтим: це було у 7 років

Український співак Віталій Козловський вирішив розповісти українцям про те, коли у нього був перший інтим. За словами артиста, це сталося в 7 років, партнерка була старша за нього на три роки. Про це виконавець розповів у програмі "Ж F*CKTOR", яка виходить на YouTube.

"У мене була подружка дитинства, з якою ми росли разом. Мені було 7 років – вона на 3 роки старше. В один прекрасний день ми зустрілися, погуляли, поспілкувалися і зрозуміли, що треба йти додому і "поімпровізувати". Вона включила відеомагнітофон і ми дивилися, як дядько з тіткою займалися сексом. І після цього почалася практика. Вона просто сказала: "Ну давай!". І все сталося", – сказав співак.

Козловський також поділився, що потім це відбувалося ще кілька разів.

"Це відбувалося з якоюсь там періодичністю. Це була для нас гра. У нас були різні рольові ігри. Іноді це відбувалося, коли батьки були вдома, в будь-який момент вони могли зайти у кімнату", – підсумував співак.

Зазначимо, що в програмі телеведучий Володимир Остапчук, співак Віталій Козловський і ведучий Люкс ФМ Євген Фешак і Слава Дьомін обговорювали тему сексу по дружбі. Козловський повідомив, що у нього ніколи не було інтиму з фанатками.

Козловський розповів про секс в 7 років

Як ми раніше писали, Віталій Козловський має намір одружитися після карантину.