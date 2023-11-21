Виталий Козловский едва не погиб на фронте: "чувствовали смерть очень близко"

Виталий Козловский чуть не погиб на фронте

По словам артиста, россияне крыли их снарядами больше двух часов. Тогда ему казалось, что смерть близка, но, к счастью, все уцелели.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Той ночью нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто молился, кто закурил, кто писал смс своим... Пережили. Наступило утро. Вышли - а густой лес вокруг выжжен и разбит дотла. Мыши, которые до этого бегали за нами каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда - в 7 метрах от нашего блиндажа. Но самое главное - все живы. И даже находим в себе силы шутить. То, что происходит в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", - поделился музыкант.

Эту историю Козловский рассказал своему другу-композитору, когда вернулся в Киев.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Он, в свою очередь, после услышанного предложил защитнику написать об этом песню.

Так и родилась композиция под названием "Навкругиг".

"Я посвящаю ее собратьям, вместе с которыми мы почувствовали смерть очень близко: Бате, Веталю, Ваньке, Санычу", - добавил певец.