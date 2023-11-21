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Виталий Козловский едва не погиб на фронте: "чувствовали смерть очень близко"

Вторник 21 ноября 2023 17:44
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Виталий Козловский едва не погиб на фронте: "чувствовали смерть очень близко" Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ, вспомнил страшную ночь на фронте, когда его с собратьями позиции обстреляли российские оккупанты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Виталий Козловский чуть не погиб на фронте

По словам артиста, россияне крыли их снарядами больше двух часов. Тогда ему казалось, что смерть близка, но, к счастью, все уцелели.

Виталий Козловский едва не погиб на фронте: &quot;чувствовали смерть очень близко&quot;

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Той ночью нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто молился, кто закурил, кто писал смс своим... Пережили. Наступило утро. Вышли - а густой лес вокруг выжжен и разбит дотла. Мыши, которые до этого бегали за нами каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда - в 7 метрах от нашего блиндажа. Но самое главное - все живы. И даже находим в себе силы шутить. То, что происходит в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", - поделился музыкант.

Эту историю Козловский рассказал своему другу-композитору, когда вернулся в Киев.

Виталий Козловский едва не погиб на фронте: &quot;чувствовали смерть очень близко&quot;

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Он, в свою очередь, после услышанного предложил защитнику написать об этом песню.

Так и родилась композиция под названием "Навкругиг".

"Я посвящаю ее собратьям, вместе с которыми мы почувствовали смерть очень близко: Бате, Веталю, Ваньке, Санычу", - добавил певец.

Ранее украинский певец и боец ВСУ высказался об артистах, которые не пошли на фронт.

Также украинский пилот Мунфиш рассказал об обучении на F-16.

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