RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Высыпание, которое сильно зудит. Доктор рассказала про неприятную детскую болезнь

Фото: Врач рассказала о детской болезни (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Детская почесуха (пруриго) - это очень неприятная болезнь, поскольку она ухудшает качество жизни малыша из-за зуда. Зуд может быть сильным, воздействовать на сон, вызывать беспокойство.

О болезни рассказала на Facebook врач-педиатр из Киева Елена Луцкая.

В чем особенность этой болезни

На теле ребенка возникают маленькие папулы, может быть пузырек в центре. После заживания появляются корки, может произойти вторичное инфицирование из-за присоединения инфекции.

Почесуха может зачастую, возникнуть после укусов насекомых. Не ставьте диагноз самостоятельно, так как схожие симптомы могут быть при чесотке, атопическом дерматите и других.

Причина болезни

Причина возникновения пруриго до сих пор неизвестна. Заболевание относится к нейроаллергодерматозу. Лечить бывает сложно, часто сыпь возвращается.

Как лечить

Для лечения используют противозудные цинксодержащие кремы, цикакремы, SOS спреи. Антигистаминные препараты. Топические стероиды. Кремы с антибиотиками при присоединении инфекции.

Елена Луцкая подчеркнула, что при возникновении зуда не нужно у ребенка искать глистов, вирусы герпесов, загиб желчного и.т.д.

Как мы ранее писали, врач назвала популярные лекарства, которые вообще не работают.

Также читайте, что врачи развенчали популярные мифы об уходе за кожей.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарідитина