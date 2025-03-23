Высыпаний больше не будет! Дерматологи рассказали, в каком порядке правильно мыть тело в душе

Как принимать душ

Дерматолог Мишель Генри рассказала, что нужно принимать душ от трех до семи раз в неделю, чтобы очистить и не раздражать кожу. Стоит использовать теплую (не горячую) воду и ограничить время принятия душа до 10 минут. Это поможет сохранить кожный барьер неповрежденным.

Прежде чем принять душ, осторожно расчешите волосы - сухое расчесывание волос менее вредно или наденьте шапочку для душа.

Вымойте волосы шампунем и нанесите кондиционер

Если вы моете волосы, то сначала тщательно их смочите, нанесите шампунь и помассируйте. Шампунь без сульфатов лучше всего подходит для тех, кто имеет окрашенные, вьющиеся или чувствительную кожу головы.

Массажными движениями втирайте шампунь в кожу головы и смойте. Затем нанесите небольшое количество кондиционера на нижнюю часть волос.

Стоит мыть волосы только тогда, когда они жирные, чтобы не избавиться от натуральных жиров.

Вымойте тело

Мыть тело стоит после того, как кондиционер с волос будет смыт. Наносите гель от шеи до ног. Важно мыть все части тела, включая подмышки, стопы, ноги и интимные зоны, поскольку бактерии и пот могут накапливаться в этих областях и вызывать неприятные запахи и инфекции.

Будьте осторожны вокруг интимных мест и очищайте только снаружи.

Побрейтесь (по желанию)

Лучшее время для бритья, когда ваша кожа теплая, влажная и очищена от избытка жира, который может забить бритву. Важно менять ее каждые шесть раз.

Если вы страдаете от врастания, то бритье в направлении роста волос, хоть и выглядит странным, но помогает предотвратить возникновение проблем.

Вымойте лицо

Это стоит делать в конце принятия душа. Убедитесь, что вы удалили любой кондиционер вдоль линии роста волос, который может спровоцировать прыщи и раздражение.

Увлажняйте тело

После принятия душа тело нуждается в увлажнении. Поэтому нанесите на кожу лосьон, пока кожа еще влажная, поскольку это лучшее время для увлажнения.

Чего избегать

Во время принятия душа следует избегать распространенных ошибок, которые могут нанести вред коже и волосам. Среди них:

мыться очень горячей водой - это пересушивает кожу, разрушает естественный защитный барьер и может вызвать раздражение

- это пересушивает кожу, разрушает естественный защитный барьер и может вызвать раздражение использовать старую или мокрую губку - во влажной среде быстро размножаются бактерии и грибки, что может вызвать высыпания

- во влажной среде быстро размножаются бактерии и грибки, что может вызвать высыпания мыть лицо под горячей водой - это может вызвать покраснение и раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей

- это может вызвать покраснение и раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей вытираться жестким полотенцем - это может раздражать кожу, лучше осторожно промакивать ее мягким полотенцем

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