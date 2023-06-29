Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Эмодзи персика обычно ассоциируется с сексуальной привлекательностью. Это - сочная классика, символизирующая ягодицы.

Перец в контексте секстинга символизирует острую или выразительную сексуальность. Используется, чтобы намекнуть на жгучую страсть.

Вишенки - это намек на губы, приглашающие или напрашивающиеся на поцелуй. Эти ягодки еще нашими предками воспевались в данном контексте: "Ой, вишеньки-черешеньки, ягідки спіленькі, ой, нащо ж ми полюбились такі молоденькі?"

Эмодзи баклажана информально используется для намеков на фаллический символ или сексуальный подтекст в сообщениях.

Хлопушка (она же - party popper) часто в сексуальном "текстовании" используется для намеков на оргазм, экстаз, сильное удовольствие, которое перерастает в настоящий фейерверк.

Часто изображением обезьянки, закрывающей глаза, люди демонстрируют свою неловкость в сексуальном контексте.

Клубничка уже десятилетиями ассоциируется с эротичностью или сексуальным удовольствием. И соответствующее эмодзи - не исключение.

Использование эмодзи леденца в контексте сексуальности - намек на ласки, нежность или эксперименты в интимных отношениях, в частности, если кто-то из партнеров хочет намекнуть на оральный секс.

Этот эмодзи используется для обозначения сильной привлекательности, увлеченности или глубоких чувств к кому-то. В контексте секса он может выражать сильную сексуальную страсть и желание.

Эмодзи-изображение огня символизирует пылкость, страсть и сексуальную энергию. Используется для выражения сильного возбуждения, а также для подчеркивания горячих (страстных) намерений.

Эмодзи поцелуя используется для выражения желания целоваться в интимной обстановке.

Роза в сексуальном подтексте символизирует эротичность, сексуальную страсть или романтику.

Использование этого эмодзи используют, когда хотят намекнуть на флирт или подчеркнуть пикантный тон сообщения. Также язык может использоваться для выражения сексуальной привлекательности или намеков на оральные действия.

Эмодзи "Сердцебиение" указывает на сильные эмоции, возбуждение или страсть, связанные с интимными отношениями. Также он может использоваться для выражения притяжения к партнеру или усиления сексуального желания.

Комбинация эмодзи влюбленной пары, водяных капель и кровати может быть призывом к переносу виртуального секстинга в офлайн-интим. Также такая "горячая смесь" может свидетельствовать о безудержном сексуальном желании.

Важно! Несмотря на популярность, секстинг может иметь свои последствия.

Безрассудное распространение сексуального и эротического содержания может привести к нежелательным последствиям. Поэтому важно быть осторожным и сознательным во время секстинга и соблюдать основы согласия, взаимного уважения и конфиденциальности.