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Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

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Четверг 29 июня 2023 22:30
Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга Секстинг - довольно популярный метод коммуникации в сети (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Секстинг сегодня достаточно популярен в мире. И не только среди молодых людей. Если вы не знаете, что это за слово, то самое время узнать его значение. Так вот. Секстинг (от англ. "sexting") - это такой процесс обмена откровенными и сексуальными сообщениями, фото или видео с помощью электронных средств связи, обычно через мобильные телефоны или социальные медиа.

Секстинг может происходить между партнерами для совместного удовлетворения, поддержания интимных отношений или как форма флирта. И едва ли не чаще всего для реализации этого процесса используют эмодзи.

Однако, оказывается, некоторые даже не догадываются, что присланные им смайлы могут иметь другое значение - откровенное, с эротическим подтекстом.

Мы решили немного рассказать вам о том, какие эмодзи чаще всего используются для секстинга и что эти, на первый взгляд, невинные смайлики обозначают.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Эмодзи персика обычно ассоциируется с сексуальной привлекательностью. Это - сочная классика, символизирующая ягодицы.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Перец в контексте секстинга символизирует острую или выразительную сексуальность. Используется, чтобы намекнуть на жгучую страсть.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Вишенки - это намек на губы, приглашающие или напрашивающиеся на поцелуй. Эти ягодки еще нашими предками воспевались в данном контексте: "Ой, вишеньки-черешеньки, ягідки спіленькі, ой, нащо ж ми полюбились такі молоденькі?"

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Эмодзи баклажана информально используется для намеков на фаллический символ или сексуальный подтекст в сообщениях.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Хлопушка (она же - party popper) часто в сексуальном "текстовании" используется для намеков на оргазм, экстаз, сильное удовольствие, которое перерастает в настоящий фейерверк.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Часто изображением обезьянки, закрывающей глаза, люди демонстрируют свою неловкость в сексуальном контексте.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Клубничка уже десятилетиями ассоциируется с эротичностью или сексуальным удовольствием. И соответствующее эмодзи - не исключение.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Использование эмодзи леденца в контексте сексуальности - намек на ласки, нежность или эксперименты в интимных отношениях, в частности, если кто-то из партнеров хочет намекнуть на оральный секс.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Этот эмодзи используется для обозначения сильной привлекательности, увлеченности или глубоких чувств к кому-то. В контексте секса он может выражать сильную сексуальную страсть и желание.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Эмодзи-изображение огня символизирует пылкость, страсть и сексуальную энергию. Используется для выражения сильного возбуждения, а также для подчеркивания горячих (страстных) намерений.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Эмодзи поцелуя используется для выражения желания целоваться в интимной обстановке.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Роза в сексуальном подтексте символизирует эротичность, сексуальную страсть или романтику.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Использование этого эмодзи используют, когда хотят намекнуть на флирт или подчеркнуть пикантный тон сообщения. Также язык может использоваться для выражения сексуальной привлекательности или намеков на оральные действия.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Эмодзи "Сердцебиение" указывает на сильные эмоции, возбуждение или страсть, связанные с интимными отношениями. Также он может использоваться для выражения притяжения к партнеру или усиления сексуального желания.

Вишенки, персик и еще 13 эмодзи, которые можно использовать для секстинга

Комбинация эмодзи влюбленной пары, водяных капель и кровати может быть призывом к переносу виртуального секстинга в офлайн-интим. Также такая "горячая смесь" может свидетельствовать о безудержном сексуальном желании.

Важно! Несмотря на популярность, секстинг может иметь свои последствия.

Безрассудное распространение сексуального и эротического содержания может привести к нежелательным последствиям. Поэтому важно быть осторожным и сознательным во время секстинга и соблюдать основы согласия, взаимного уважения и конфиденциальности.

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