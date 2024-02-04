В них верят даже украинцы. Историк назвал самые опасные российские нарративы

Россияне веками искажали образ украинца и насаждали нам свои нарративы. Некоторые из них настолько засели в нашем обществе, что люди на самом деле в них верят. Сейчас эта пропаганда только усилилась и часто направлена на иностранцев.

Опасные российские нарративы

"Начнем с оценок самих себя - "Где три украинца, там два гетмана", "Моя хата с краю". Россияне нам вложили в голову, как мы должны описывать сами себя. И эти нарративы у нас очень давно, потому что нам их втюхали", - говорит историк.

Алферов добавляет, что сейчас все речи спикера Путина хоть направлены на внутреннюю аудиторию, но они нацелены и на часть нашего населения.

"Когда он говорит, что Украину создал Ленин, это классно ложится для тех, кто не хотел знать, что такое Украина. Этих нарративов много. Их можно найти в истории, которые мы до сих пор не можем выплевать кровью. Потому что когда я слышу о гражданской войне 1917-20 годов от историков или "великая отечественная", то я ужасаюсь", - говорит военный.

Также сегодня россияне хотят продемонстрировать миру, что украинцы - это антисемиты.

"На это был создан упорный удар с августа прошлого года, когда Путин начал это проговаривать на встречах. Но мы единственная страна в мире, где в 1917-18 годах существовало министерство по еврейским делам. Еще не было государства Израиль, а у нас в Украине было министерство. На наших деньгах тогда было написано на украинском, польском и еврейском (идиш). А как звучит российский лозунг, который недавно звучал в Махачкале - "Бей евреев, спасай Россию", - замечает Алферов.

Историк добавляет, что у нас должна быть от политиков возможность бюджетирования и создания продукта, описывающего нашу историю, потому что у нас огромная историческая каша.

"Нам нужно сделать "вкусный" государственный продукт - украинские мультики, каналы Tik-Tok, You Tube, Instagram. Надо начинать с детей. Нужно снимать классные исторические фильмы. Вот недавно вышел "Довбуш" - суперклассное кино. Государство должно сделать исторический канал. У нас есть ресурсы - арестованные каналы бывших политиков. Дайте команду и историки сделают канал, где будут рассказывать правду. И это не пропаганда", - говорит военный.