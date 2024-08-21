Вырвал волосы и дал с ноги в живот: украинский рок-музыкант жестоко избил девушку

Что известно

"К сожалению, выяснилась очень неприятная и шокирующая информация о вокалисте группы. Я не могу поддерживать группу, вокалист которой не уважает принцип активного согласия и прибегает к избиению женщин. Мне прислали скрины с доказательствами избиения девушки, а также историю пострадавшей изнасилования", - пишет автор канала, обозреватель музыкальной индустрии и фронтвумен RYM Сата.

Говорится, что несколько дней назад Виталий избил девушку: душил ее, вырвал волосы и ударил живот в зоне матки, из-за чего она теперь не может нормально ходить.

В прикрепленных скриншотах можно прочесть, из-за чего завязалась ссора. Пострадавшая пишет о том, что поругалась с вокалистом группы, после чего он набросился на нее. Она не скрывает своей причастности к этому, однако подчеркивает, что драку не начинала.

Также девушка показала справку от врача после полученных травм.

Рассказ пострадавшей (Фото: me/sata_overdrive)

Кроме того, девушка обнародовала в сети ролик с подробным рассказом о случившемся. В подписи к нему она поинтересовалась, стоит ли отдавать заявление в полицию.

В комментариях юзеры пишут о том, что около года назад Виталий был причастен к еще одному инциденту - изнасилованию девушки, с которой на тот момент имел отношения. Она также вышла на связь в соцсетях и рассказала, в чем было дело.

Комментарии пользователей под постом пострадавшей (Фото: me/sata_overdrive)

На тот момент пострадавшей было 15 лет, позже исполнилось 16, и между ней и музыкантом начались отношения.

Рассказ девушки, у которой были отношения с музыкантом (Фото: me/sata_overdrive)

В один из вечеров, когда они начали сильно ссориться, вместо того чтобы успокоить девушку, мужчина начал ее целовать, и лишь на этом не остановился.

"Я в таком состоянии не могла была дать активного согласия, и он этим прекрасно воспользовался или расценил поцелуй как мое "да". Мне было больно физически, морально, но я не могла сопротивляться из-за неадекватного состояния (опьянения и истерики, которая не успела пройти) и оправдания его в моей голове прямо в моменте, ведь я не могла поверить, что мой парень, в которого я была влюблена по уши, со мной так поступит", - написала девушка.

"Я молчала год об этом, и не знали даже мои самые близкие люди. Я пыталась оправдать его и не рассказывала об этом публично, потому что боялась, что меня саму во всем обвинят", - также призналась она.

Сейчас, как пишет девушка, она решилась на этот шаг, поскольку увидела историю об избиении. Теперь она стремится дать огласку истории, чтобы поведение вокалиста не стало угрозой для других в дальнейшем.

Другая пострадавшая также отважилась раскрыть подробности (Фото: me/sata_overdrive)