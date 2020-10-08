Віруси виділяються ще до прояву ознак COVID-19: біохімік ошелешив українців

Віруси COVD-19 можуть виділятися у хворого ще до того, як почали з'являтися перші симптоми захворювання. Таким чином людина стає заразною за пару днів до того, як виявить у себе хворобу.

Директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко пояснив, що у коронавірусу набагато вище здатність поширюватися, ніж була у SARS-1 і MERS. Про це біохімік розповів в інтерв'ю для видання "Факти".

"У цього коронавірусу набагато вище здатність поширюватися серед людей, ніж у його попередників. Річ у тому, що людина, яка заразилася, ще до прояву ознак хвороби починає виділяти віруси та таким чином інфікувати оточення. Причому максимум виділення вірусів у нього відбувається за один-два дні до появи симптомів хвороби. За цей період він може передати коронавірус багатьом. У випадку з двома попередніми небезпечними коронавірусами SARS-1 і MERS ситуація інша: після зараження люди починали виділяти віруси тільки після появи симптомів захворювання. Тобто після того, як їх клали в лікарню або вони залишалися вдома — перебували в ізоляції, тому не могли інфікувати велику кількість людей", - пояснив Комісаренко.

Фахівець додав, що в природі існують дуже багато різних коронавірусів, але люди хворіють тільки сімома видами.

"Люди хворіють сім'ю з них. Чотири з цих семи давно відомі. Через них виникає ГРЗ, якими чи не кожен з нас хворіє в холодний сезон. Особливої небезпеки вони не представляють. А от інші три коронавіруси дуже навіть небезпечні. Перший з них SARS-1 з'явився у 2002 році в Китаї. Летальність (смертність) від нього склала 11 відсотків. На щастя, він досить швидко мутував і зараз загрози для життя людей не представляє. Другий дуже небезпечний коронавірус — MERS — виник в Південно-Східній Азії у 2012 році. Смертність від нього дуже висока — 34 %. Але і він через короткий час практично зник. Летальність від нинішнього коронавірусу SARS-COV-2 набагато нижче — в середньому три відсотки. Правда, у Великобританії в один з періодів вона досягла 14 відсотків. Але потім різко знизилася. В Україні цей сумний показник за SARS-COV-2 становить 2,1—2,2 відсотка", - додав лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав вітамін, що знижує ризик зараження COVID-19.

А також розповідали про те, що у МОЗ розповіли, кому категорично не можна лікувати коронавірус вдома.