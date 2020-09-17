Віруси і бактерії: у звичайному рушнику може виявитися небезпечний "коктейль"

Рушники є постійним супутником вжитку людини. Через пандемію коронавірусу звичайні рушники стали замінювати на одноразові аналоги. Крім того, виявилося, що через рушник можна підхопити грибок, віруси, бактерії, бородавки та навіть екзему.

Лікар-терапевт Георгій Саперо розповів про головні небезпеки, які несуть рушники та повідомив, як часто їх треба міняти та прати. Про це йдеться в статті на порталі MbgLifestyle.

Як часто потрібно прати та міняти рушники

Банний рушник потрібно міняти не рідше, ніж один раз в тиждень. При високій вологості це варто робити частіше – два рази в тиждень. Також варто міняти частіше під час хвороби або відразу після.

Рушники для обличчя та рук треба міняти кожні три дні. Як показують дослідження, фекальні бактерії є на 80% рушників, які стирають рідше, ніж раз на три дні.

Прати рушники потрібно в гарячій воді, оскільки холодна не вбиває всі бактерії. Сушити рушники потрібно ретельно, до повного висихання, через те, що саме у вологому середовищі вони накопичують бактерії.

Людям з акне і чутливою шкірою, потрібно міняти та прати рушники щодня. Це істотно знизить виникнення різних висипань і роздратування.

Мочалку потрібно прати два рази в тиждень. Її фахівці рекомендують саме прати, а не просто мити та віджимати.

Залишати сушитися на гачках рушники не рекомендується, через те, що в такому положенні тканина досить довго залишається вологою. Найкраще розправити рушник на сушарці.

Після спортзалу рушник потрібно замінити на чистий.

Чи можна використовувати один рушник з близькими людьми

Фахівці стверджують, що користуватися одним рушником допустимо тільки зі своїм партнером, оскільки ви спите в одному ліжку. Мочалкою ділитися не можна. Користуватися одним рушником з дітьми також не рекомендується, оскільки на руках дітей бактерій зазвичай набагато більше, а руки вони ретельно не витирають.

Які рушники краще всього використовувати

Для банних процедур підходить найкраще бавовняний рушник. Також універсальними вважаються рушники з бамбука, оскільки вони краще вбирають вологу.

Для обличчя краще всього використовувати бамбукові, через те, що вони володіють антибактеріальним ефектом, швидко висихають і гіпоалергенні.

Для рук можна брати бавовняні рушники – вони швидко сохнуть.

Махрові рушники повинні бути виготовлені з хорошої тканини, з товстим, середньої довжини бавовняним волокном.

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