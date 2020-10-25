Вірусолог назвав тварин, які можуть викликати нові пандемії

До цього часу вчені не прийшли до одностайної думки з приводу походження коронавірусу. При цьому котів і собак боятися не потрібно, даних про передачу вірусу від них немає, а ось кажани і панголіни можуть передати людям нові модифікації вірусу.

Про це заявив професор кафедри "Вірусологія" в МДУ, доктор біологічних наук Олексій Аграновський, повідомляють російські ЗМІ.

Експерт розповів, щоб уникнути небезпечних пандемій у майбутньому, людям потрібно кардинально міняти свої харчові звички. Він підкреслив, що віруси передаються від кажанів і інших теплокровних тварин, таких як панголіни.

Аграновський також зазначив, що ті тварини, які у нас вважаються екзотичними, цілком звичні для жителів Китаю. Крім того, китайці люблять вживати цих тварин в їжу, але такі харчові звички вже застаріли, і вони неправильні.

Вірусолог сподівається, що в майбутньому люди все ж переглянуть свої звички харчуватися екзотичними тваринами і будуть тримати їх у клітинах. Оскільки через це можуть виникнути великі неприємності.

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