Вірусолог дав прогноз щодо поширення коронавіруса влітку

Коронавірус в світі та Україні влітку буде не такий активний, як зараз. Але, як вважають фахівці, уповільнення поширення коронавірусної інфекції пов'язано не з негативним впливом на COVID-19 тепла і сонячної радіації.

Так, за словами доктора медичних наук, вірусолога Анатолія Альтштейна, жертв коронавірусу стане менше через те, що у людей в теплу пору року більш сильний імунітет до різноманітних хвороб та вірусів.

"Це не тому, що тепло чи сонячне світло буде знищувати той вірус, який у нас перебуває всередині. Ні, звичайно. У людей кращий імунітет влітку, люди далі можуть відходити один від одного, немає такої зосередженості у приміщеннях, як це відбувається взимку", - пояснив вірусолог в одному з інтерв'ю.

Альтштейн каже, що багато його колег-медиків також розраховують на те, що влітку епідемія коронавірусу буде знижена у всіх країнах світу.

У той же час, експерти запевняють: найближчим часом у людей виробиться імунітет до COVID-19. Але найголовніше сьогодні - не забувати про прості правила гігієни.

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