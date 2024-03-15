Вирусный менингит угрожает украинским детям: что это за болезнь и как проявляется

Во Львовской области за последние две недели фиксируют рост пациентов с диагнозом вирусный (серозный) менингит. Сейчас на лечении находится 11 больных, из которых семеро - это дети.
Что это за болезнь и какие у нее симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий директора больницы Сергея Федоренко для "Суспільне".
По словам Федоренко, во Львовской области увеличение заболеваемости менингитом наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Возраст детей - от нескольких месяцев до 12-13 лет, из них 5-7% - это дети до одного года.
Врач объяснил, что рост заболевания связан с тем, что весной снижается иммунитет и человек становится более благоприятным к вирусам.
"Начинается болезнь с катаральных явлений: насморка, легкого покашливания, повышения температуры, а впоследствии в процесс "вовлекаются" мозговые оболочки и возникают вирусные менингиты", - рассказал Федоренко.
Как говорит врач, серозный менингит достаточно опасен, однако в целом протекает легче, чем бактериальный. Если иммунная система функционирует нормально, то больные этим типом менингита не нуждаются в обязательном особом лечении и быстро выздоравливают.
"Если нет сопутствующих болезней, таких как сахарный диабет, бронхиальная астма, или болезни в анамнезе крови, то течение вирусных менингитов доброкачественно, при наличии же таких заболеваний, недуг лечится тяжелее и требует динамического наблюдения у врача невролога", - отмечает специалист.
Он предупредил, что вирусный менингит может приводить к таким осложнениям как судороги, ухудшение слуха, ухудшение координации движения, проблемы с памятью.
"Не стоит пренебрегать любыми даже легкими катаральными проявлениями со стороны верхних дыхательных путей и при появлении острой головной боли в течение определенного периода времени, немедленно обращаться за квалифицированной помощью", - отмечает Федоренко.
Вирусный (серозный менингит) – это вид менингита, при котором возникает серозное (лимфоцитарное) воспаление мозговых оболочек. Клинические проявления разнообразны, преобладают головные боли и лихорадка.
Вирусный менингит – это острое инфекционное заболевание с поражением мозговых оболочек головного мозга. В большинстве случаев причиной его появления являются вирусная инфекция, в частности энтеровирусы (Коксаки и ЕСНО), реже вирус эпидемического паротита, цитомегаловирус, герпесвирус, аденовирус.
Как передается такой менингит
Основные симптомы вирусного менингита
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Точный диагноз всегда устанавливает врач на основании клинических проявлений, эпиданамнеза и результатов лабораторных исследований.
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