Вірус не передається диханням: імунолог розповів, як зупинити епідемію COVID-2019

Коронавірус в Україні інфікував вже 549 осіб і кількість хворих продовжує зростати. Уберегтися від зараження під час пандемії допоможе тільки суворі дотримання карантинних заходів, рекомендацій медиків та дотримання правил гігієни.

Доктор медицини, імунолог з японського Університету Кіото Такаюкі Міядзава опублікував свої рекомендації про те, як знизити ризик підхопити коронавірус. Працівник посольства Японії в Україні Такаші Хірано перевів поради доктора медицини, і опублікував текст на своїй сторінці в Facebook.

Міядзава зазначає, що COVID-2019 не є невідомим вірусом, він всього лише версія вже відомого SARS-CoV-1. Ці віруси дуже схожі між собою і заходи протидії проти них досить схожі.

"Зараз важливо зупинити поширення. Багато людей не помічають, що вони вже хворі через відсутність симптомів. Це небезпечно, адже вони несвідомо передають вірус. А інші можуть померти від подібної передачі. Потрібно змінити сприйняття. "Я вже можу бути інфікованим", "Ніколи не можна передавати вірус". Треба думати так, в першу чергу. Потрібно сконцентруватися на тому, як не передати вірус іншим, а не на тому, щоб не заразитися", - цитує вченого Хірано.

Імунолог зазначає, що вірус не передається через звичайне дихання, але передається кашлем або слиною. Якщо хворі носять маски, то вони заважають вірусу поширюватися. Він додає, що дихати потрібно носом, а не ротом. Якщо потрібно дихати ротом – то не глибоко.

"Якщо вірус помножиться в глибині твоїх легень, то вже кінець. Найчастіше вірус передається руками. Коли виходиш із дому, не потрібно торкатися очей, носа, губ і рота. Якщо доведеться доторкнутися, то помий руки спочатку. Якщо немає умивальника, то мити руки антисептиком, або терти мокрими серветками. Якщо кількість вірусу стає 1/100, то його передача малоймовірна", - стверджує лікар.

Він дав ще кілька порад про те, як поводитися на вулиці та серед людей:

З приводу місць, де є скупчення людей, можливо вам страшно, але, якщо не дуже шумно, нормально туди ходити.

Якщо говориш з кількома людьми, одягати маску!

Якщо їж з кимось, мовчи та концентруйся на їжі та смакуй. Розмовляй після їжі й вже з маскою.

Коли повертаєшся додому, першим ділом мій руки. Якщо є антисептик біля дверей, відразу користуйся. Мій ручки дверей.

Не пий алкоголь. Він сам по собі шкідливий. Крім того, коли п'янієш, говориш активніше.

Купайся як можна раніше після повернення додому.

Якщо міста будуть закриті, то заклади харчування закриються обов'язково. Та інші збанкрутують. Не думай, що це чуже діло.

- І ти теж коли-небудь захворієш. Щоб врятуватися, харчуйся здорово. Спи добре. Перестань курити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ВООЗ розвінчали популярні міфи про коронавірус.