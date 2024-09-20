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Веру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песню

Вера Брежнева в новом клипе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Певица Вера Брежнева, которая недавно снялась полуобнаженной на коне, выпустила горячий клип на украинскую песню "Зупини". Однако в сети уже успели раскритиковать видео, а образ 42-летней артистки назвали пошлым.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Для съемок артистка выбрала достаточно экстравагантный лук от известного украинского дизайнера Ивана Фролова, с которым она в хороших отношениях. Брежнева надела черные колготы, нижнее белье с высокой посадкой, а также бра телесного цвета, расшитое стразами в виде глаз с длинной бахромой.

Образ Брежневой в новом клипе (фото: пресс-служба)

На видео певица показала не только идеальную фигуру, но и горячие танцы с профессиональным танцором Павлом Симакиным. В центре сюжета клипа - встреча двух неукротимых энергий, мужской и женской, которые находятся на красном ковре, как на ринге, только не в боях, а в безудержных танцах, которые являются аллегорией на человеческие отношения.

 

Как отреагировали в сети

Многие пользователи уже посмотрели новую работу певицы и написали свои восторженные отзывы о том, что Брежнева чудесно выглядит в свои 42 года.

Что пишут комментаторы (скриншоты)

Однако нашлись и такие, кто раскритиковал и песню, и эротический клип, назвав его безвкусицей, а также откровенный образ певицы:

  • "Дешевая попса. Ничего красивого и женственного в этом амплуа".
  • "Вышла бы уже без одежды"
  • "Не Верин стиль. Она другая"
  • "Всевидящее око на сосках - это что-то новенькое"
  • "Когда без России стало туговато, начинаем потихоньку раздеваться"
  • "На порнофильм похож клип"
  • "Раньше была похожа на певицу! А сейчас на стриптизершу"
  • "Какой треш! Что стало с Верой?"
  • "С лифом перебор, пошловато"
  • "Вылитая Бритни Спирс с ее домашними видео в нынешнее время".

Брежнева в новом клипе (фото: пресс-служба)

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Вера БрежневаНовости шоу-бизнеса