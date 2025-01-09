Вирастюк шокировал заявлением о женитьбе на любимой, которая родила ему двух сыновей

Украинский спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк, который на днях стал отцом в пятый раз , откровенно рассказал о том, планирует ли он жениться на Ирине Зинченко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его комментарий Славе Демину в рамках программы "Слава ПРО".

Так, Вирастюк отметил, что официально развелся со своей второй женой Инной в декабре 2024 года.

"По поводу развода, уже официально развели, и это случилось 18 декабря 2024 года. Хотя предыдущее решение суда уже было в начале июня. Я настолько обрадовался тогда, что написал пост, но, прочитав этот пост, сторона истца была недовольна и подала апелляцию. Из-за этого окончательное решение пришлось ждать еще полгода. Но нас уже окончательно развели, официально", - отметил стронгмен.

Также он прокомментировал возможную свадьбу с Зинченко, которая за последние два года родила ему двоих детей, - жениться он пока что не собирается.

"Про это еще рано говорить. С моей возлюбленной мы пока что об этом не думали", - подчеркнул он.

Напомним, 50-летний Василий Вирастюк был дважды женат. С 2003 по 2006 год он состоял в браке со Светланой Вирастюк, которая, к сожалению, погибла в Турции на горнолыжном курорте.

От этого брака у спортсмена есть сын Адам, которому 21 год.

С 2007 по 2024 год он официально был в браке с Инной. В браке родились сыновья Олег (16 лет) и Александр (8 лет), однако Вирастюк неоднократно заявлял, что не был счастлив в этих отношениях.

После начала полномасштабной войны стало известно, что спортсмен разошелся со второй женой и начал отношения с дизайнером Ириной Зинченко, с которой был знаком с 2019 года. По его словам, что воспринял отъезд Инны за границу как измену.

Зинченко родила Вирастюку двоих сыновей: в 2023- м Владимира, а 6 января 2025 года Ярослава.

Вирастюк с новой возлюбленной Ириной Зинченко (скриншот)