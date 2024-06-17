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Вирастюк публично назвал Иво Бобула "толстым мешком ги*на": певец отреагировал

Иво Бобул и Василий Вирастюк (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский нардеп и стронгмен Василий Вирастюк в недавнем своем интервью Славе Демину оскорбительно высказался в сторону певца Иво Бобула, назвав его "толстым мешком ги*на". Исполнитель молчать не стал.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий артиста в "Сніданку з 1+1".

Иво Бобул отреагировал на оскорбление Вирастюка

Комментируя оскорбительные высказывания спортсмена, исполнитель заявил, что за них "очень дорого можно заплатить".

"Кто он - Вирастюк? Оскорбления, которое он мне нанес со своими друзьями, я не забыл. И оскорблять меня не надо никогда, потому что за это очень дорого можно заплатить", - предупредил артист.

В качестве примера он привел украинского боксера Александра Усика, который, по словам Иво, тренируется под его песни.

"Почему Усик мне звонит? Он тренируется под мои песни. Я ему звоню. Говорю: "Братик, я тебе очень благодарен. Хотел бы, чтобы мои песни дали тебе силы, потому что в них есть вся сила народа". Есть же нормальные люди, правда? Почему нельзя так?", - поинтересовался певец.

 

Что известно о конфликте Бобула и Вирастюка

Конфликт между Вирастюком и Бобулом произошел из-за того, что в 2016 году спортсмен опубликовал видео, где высмеял именной номер певца в одном из отелей в Черновцах.

В феврале 2023 года исполнитель, комментируя этот инцидент, охарактеризовал поведение Вирастюка как "свинское".

"У меня квартиры нет в Черновцах. И когда я приезжаю, экс-мэр Черновцов Николай Федорук и директор отеля "Буковина" Валерий Чинуш решили сделать мне такой подарок официально. У меня есть документы", - пояснил Иво. 

"Ко мне с иронией не надо (относиться, - Прим.ред). Ко мне надо с уважением. Я не тот мальчик для битья. Иронией пусть он займется со своей женой. А ко мне это должно быть уважение, потому что я - народный артист Украины", - добавил он.

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