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Вера Брежнева разозлила украинцев циничным поступком: что произошло

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Катерина Собкова

Известную певицу Веру Брежневу, которая недавно выпустила клип на украинскую песню "Зупини", раскритиковали в сети за то, что она снова обратилась к поклонникам на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Артистка вышла на связь с неприятной новостью - она отменила анонсированный ранее тур. Это заявление она почему-то сделала на русском языке.

"Недавно я анонсировала тур, но в процессе подготовки оказалось, что организаторы не выполнили свои обязательства", - отметила в публикации Брежнева.

Она также рассказала, когда следует ожидать ее следующих выступлений.

"После некоторой паузы, во время которой моя команда пыталась спасти ситуацию, я вынуждена объявить отмену тура, запланированного на ноябрь по вине организаторов. И планирование нового - на весну", - сказано в сообщении.

Певица подчеркнула, что она тоже расстроена из-за этой новости, но с нетерпением ждет новых встреч.

 

Как отреагировали в сети

Тем временем фолловеры Брежневой достаточно неоднозначно отреагировали на публикацию, так как артистка снова перешла на русский язык:

  • "Тююю! Верунчик, снова на русский язык перешла?"
  • "А почему по-русски написано?"
  • "А почему на кацапском языке?"
  • "По Рашке в тур, вижу, едете?"
  • "Вера, а Крым чей?"
  • "Вспомнила русский"
  • "Вы же не можете определиться, чьей страны вы певица. Может потому неприятность с концертами?".

Другие предположили, что билеты на ее концерт просто не продались и, возможно, из-за этого выступления не состоятся.

Певица сейчас (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, исполнительница, которая до 24 февраля 2022 года строила карьеру в России, после начала большой войны некоторое время жила Италии, где волонтерила в одном из пунктов гуманитарной помощи. При этом петь песни на русском языке не переставала.

В конце июля 2023 года она приехала в Киев. Известно, что у Брежневой и ее бывшего мужа - композитора Константина Меладзе, который молчит о войне, в украинской столице была недвижимость.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

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