Вера Брежнева на русском языке отреагировала на жуткое преступление оккупантов

Так, Брежнева рассказала, что утром она готовилась к съемке в одной из студий столицы.

Это было как раз тогда, когда началась воздушная тревога.

"Ожидание: Утро. Красивая светлая студия в Киеве. Подготовка к съемке", - написала она.

Вера Брежнева отреагировала на ракетный удар по Киеву (фото: instagram.com/ververa)

Артистка отметила, что фотосессию пришлось прервать из-за массированного ракетного обстрела.

"Прячемся в укрытии, потому что летит примерно 40 ракет, бл...дь", - сообщила Вера.

Вера Брежнева отреагировала на ракетный удар по Киеву (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, исполнительница, которая до 24 февраля 2022 года строила карьеру в России, после начала большой войны некоторое время жила Италии, где волонтерила в одном из пунктов гуманитарной помощи. При этом петь песни на русском языке не переставала.

В конце июля 2023 года она приехала в Киев. Известно, что у Брежневой и ее бывшего мужа-композитора Константина Меладзе, который молчит о войне, в украинской столице была недвижимость.