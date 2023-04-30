"Выпала честь служить во время войны": в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан

На войне, в боях с российскими оккупантами, погиб военный ВСУ, журналист Владимир Мукан. Жизнь украинского защитника оборвалась на самом горячем участке фронта - в Бахмуте, во время выполнения боевого задания.
Об этом 30 апреля сообщили близкие и коллеги воина в сети.
Гибель журналиста и военного наступила вчера, в субботу.
"29 апреля 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевой задачи героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ", - говорится в его аккаунте на странице в Facebook.
Также в публикации сообщается, что о дате и месте прощания с воином информация будет оглашена позже.
Владимир Мукан, воин ВСУ и журналист (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Отметим, что как раз вчера, незадолго до гибели, Мукан выложил в сети фото из Бахмута.
"Так выглядит земля там, где стреляют круглосуточно, на 0. Засеяна металлом, порохом, обломками и опасностью... на десятилетие", - подписал украинский защитник кадр.
Владимир Мукан показал фото из Бахмута, где продолжается оборона от российских оккупантов (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Добавим, что Мукан около недели назад с гордостью написал, что стал офицером, хотя прежде и не думал, что ему доведется служить в рядах армии.
"Стал офицером Вооруженных сил Украины! Никогда не думал, что буду военным. Но выпала честь служить во время войны и получить погон младшего лейтенанта именно в зоне боевых действий на самом горячем направлении", - отмечал пан Владимир 21 апреля.
Владимир Мукан получил звание младший лейтенант ВСУ (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Также он поблагодарил командира батальона под позывным "Тринадцатый" и всех тех, кто "всегда поддерживал меня и остается бок о бок".
"Служу украинскому народу!" - написал Мукан.
Владимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Украинцы в комментариях к публикациям на странице пана Владимира скорбят о гибели защитника, талантливого журналиста, отмечают, что трагическая весть стала настоящим шоком. Звучат слова поддержки его родным и близким, благодарность за мужество в отпоре вражеской интервенции, за храбрость в защите родины от российских захватчиков.
Владимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Владимир Мукан родился в Черкассах, но проживал в Киеве. До того, как с оружием в руках стал на защиту Украины от российских оккупантов, работал журналистом во многих изданиях, вел авторскую передачу об авто и увлекался мотоциклетным спортом, а также ретромашинами.
Учился в Университете им. Тараса Шевченко на филолога, также работал в Университете государственной фискальной службы Украины, ECO CARS, Old Car Land (Всеукраинский фестиваль ретро техники).
У пана Владимира осталась жена, его дома ждала семья.
Владимир Мукан, журналист и защитник Украины (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)
Ранее сообщалось, что в районе Кременной погиб Александр Бондаренко, журналист и защитник Украины.
Напомним, что на войне погиб участник популярной украинской рок-группы - Андрей Касенюк защищал Украину в звании командира отделения артразведки.