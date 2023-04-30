"Выпала честь служить во время войны": в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан

Гибель журналиста и военного наступила вчера, в субботу.

"29 апреля 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевой задачи героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ", - говорится в его аккаунте на странице в Facebook.

Также в публикации сообщается, что о дате и месте прощания с воином информация будет оглашена позже.

Владимир Мукан, воин ВСУ и журналист (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Отметим, что как раз вчера, незадолго до гибели, Мукан выложил в сети фото из Бахмута.

"Так выглядит земля там, где стреляют круглосуточно, на 0. Засеяна металлом, порохом, обломками и опасностью... на десятилетие", - подписал украинский защитник кадр.

Владимир Мукан показал фото из Бахмута, где продолжается оборона от российских оккупантов (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Добавим, что Мукан около недели назад с гордостью написал, что стал офицером, хотя прежде и не думал, что ему доведется служить в рядах армии.

"Стал офицером Вооруженных сил Украины! Никогда не думал, что буду военным. Но выпала честь служить во время войны и получить погон младшего лейтенанта именно в зоне боевых действий на самом горячем направлении", - отмечал пан Владимир 21 апреля.

Владимир Мукан получил звание младший лейтенант ВСУ (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Также он поблагодарил командира батальона под позывным "Тринадцатый" и всех тех, кто "всегда поддерживал меня и остается бок о бок".

"Служу украинскому народу!" - написал Мукан.

Владимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Украинцы в комментариях к публикациям на странице пана Владимира скорбят о гибели защитника, талантливого журналиста, отмечают, что трагическая весть стала настоящим шоком. Звучат слова поддержки его родным и близким, благодарность за мужество в отпоре вражеской интервенции, за храбрость в защите родины от российских захватчиков.

Царство небесное защитнику Украины! Герои не погибают!

Царство Небесное.... Вечная память

Какой ужас и боль… Светлая память Герою…

Не может быть!

О Боже, нет! Искренние соболезнования...

Не верится… Царство Небесное!

Что за жесть, всего несколько дней назад - счастлив, нацелен. Так поверить невозможно. Вечная память Володе! Очень больно

Володя, как же так…

Вечная память Володе! Очень больно

Ох. Мои соболезнования всем близким и родным.

Светлая память и царство небесное!

Какой ужас .... не верится .... не хочу верить .... Покойся с Богом! Спасибо тебе, Володя! Спасибо, герой! Вечное тебе уважение и память в наших сердцах! С теплом и благодарностью буду вспоминать тебя всегда! Не могу поверить.... Какая грусть и боль...

Невыразимо грустно... Навеки Слава Герою!

Владимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Владимир Мукан родился в Черкассах, но проживал в Киеве. До того, как с оружием в руках стал на защиту Украины от российских оккупантов, работал журналистом во многих изданиях, вел авторскую передачу об авто и увлекался мотоциклетным спортом, а также ретромашинами.

Учился в Университете им. Тараса Шевченко на филолога, также работал в Университете государственной фискальной службы Украины, ECO CARS, Old Car Land (Всеукраинский фестиваль ретро техники).

У пана Владимира осталась жена, его дома ждала семья.

Владимир Мукан, журналист и защитник Украины (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)