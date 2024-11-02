Винтажные яблоки. 6 самых старых продуктов Apple, которые можно купить сегодня

Профессиональный дисплей XDR

Apple выпустила Pro Display XDR в декабре 2019 года, так что в этом году ему исполнится пять лет. Цена на монитор высокого класса начинается от 4 999 долларов, он оснащен экраном размером 32 дюйма с разрешением 6K, но у него нет встроенной камеры и динамиков.

В декабре 2022 года Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple работает над несколькими новыми внешними мониторами, включая обновленную версию Pro Display XDR, которая будет оснащена кремниевым чипом Apple, как и Studio Display с чипом A13. Однако неясно, когда выйдет новый Pro Display XDR или какие еще новые функции будут у него.

Профессиональный дисплей XDR (фото: MacRumors)

HomePod mini

Выпущенный в ноябре 2020 года, HomePod mini также почти исполнилось четыре года. Меньший динамик с поддержкой Siri не получал никаких обновлений оборудования с момента запуска, хотя в ноябре 2021 года он получил варианты цвета Blue, Orange и Yellow, а Space Gray был заменен на практически идентичный Midnight несколько месяцев назад.

В феврале 2023 года аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что массовые поставки HomePod mini второго поколения начнутся во второй половине 2024 года, но неясно, верна ли эта информация, поскольку в последнее время никаких слухов о HomePod mini не было.

HomePod mini (фото: MacRumors)

AirPods Max

Выпущенные в декабре 2020 года, AirPods Max в этом году отметят свой четырехлетний юбилей. С тех пор полноразмерные наушники Apple не получали никаких обновлений оборудования и по-прежнему продаются по цене 549 долларов в интернет-магазине. Доступны пять цветовых вариантов.

AirPods Max (фото: MacRumors)

SuperDrive

Представленный вместе с оригинальным MacBook Air в 2008 году, USB SuperDrive - это внешний привод CD/DVD. Он по-прежнему доступен в интернет-магазине Apple за 79 долларов, но для его использования с современным MacBook вам понадобится адаптер USB-A - USB-C.

SuperDrive (фото: MacRumors)

EarPods With 3.5mm Plug

Apple удалила разъем для наушников из iPhone, начиная с iPhone 7 и iPhone 7 Plus еще в 2016 году, но продолжает продавать проводные EarPods с 3,5-мм штекером для наушников. Вы также можете приобрести EarPods с Lightning или USB-C.

EarPods With 3.5mm Plug (фото: MacRumors)

30-Pin to USB Cable

Все еще пользуетесь старым iPod или iPhone? Apple позаботилась о вас, предложив кабель USB-30 с революционной технологией USB 2.0 начала 2000-х годов.

30-Pin to USB Cable (фото: MacRumors)

Mac Pro Security Lock Adapter

Хотите сохранить свой Mac Pro 2013 года в безопасности в 2024 году? Адаптер Apple за 49 долларов позволит вам прикрепить к компьютеру совместимый замок Kensington.

Mac Pro Security Lock Adapter (фото: MacRumors)

Link Bracelet

Apple не обновляла браслет Link из нержавеющей стали с момента выхода оригинальных Apple Watch в 2015 году. Ремешок по-прежнему продается в оригинальных размерах 38 мм и 42 мм по цене 449 долларов.

Link Bracelet (фото: MacRumors)