Винуватець ДТП у Харкові відмовляється говорити, а його батько посилає в жо*у журналістів: нові деталі

Що з допитом?

"На сьогодні затриманий поміщений в ізолятор тимчасового утримання, йому слідчими і прокурором вручено підозру. Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це, як небажання співпрацювати. Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів достатньо", - сказав заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж.

У підлітка взяли біологічні зразки, також призначена експертиза для визначення його стану в момент скоєння злочину.

Батько посилає журналістів

Цікаво, що батько Миколи твердить, що його син вдарився головою і взагалі не пам'ятає, чи був він за кермом. Він б'є на те, що в машині було ще троє молодих людей - два хлопці і одна дівчина. Нагадаємо, всі вони зараз у лікарні з важкими травмами. А водій Chevrolet, якого просто розірвало на шаленій швидкості Infiniti, помер. І людину не повернути. Замість вибачень постраждалим і родині загиблого батько Миколи обіцяє проблеми журналістам, які наважилися у нього що-небудь питати.

"Пішла в жо*у!"- сказав мені сьогодні папік Коленьки. Обурився папік, що на синулю багато бруду вилили в соцмережах і ЗМІ - про стрілянину, їзду на червоний, через подвійну смугу і протоколи поліції. Ні тобі:"Співчуваємо загиблим, переживаємо за постраждалих, дамо Колі по жоп*і". Проблеми пообіцяв мені натомість", - написала у Facebook журналістка ICTV Тетяна Доцяк.

Відео страшного моменту аварії можна переглянути за посиланням.

Місце смертельної аварії в Харкові (фото: facebook.com/tetyana.dotsya)

Нагадаємо, що 28 жовтня Миколі Харківському, який влаштував криваву аварію в Харкові на "Інфініті, оберуть запобіжний захід. Враховуючи, що він неповнолітній, у разі його провини йому загрожує до 8 років ув'язнення.

До цього 16-річний хлопець вже мав проблеми із законом. У свої 14 років він стріляв у жінку, яка прийшла заступитися за свою дочку, яку він ображав. Враховуючи ці факти прокурори проситимуть сьогодні взяття молодого хлопця під варту.