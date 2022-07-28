У Вінницькій області на похоронах загиблого бійця священик УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ (відео)

На ролику видно, як під час виступу настоятеля Томашпільської релігійної громади ПЦУ настоятель храмів УПЦ МП у селах Яланець та Нетребівка спробував побити його металевим хрестом.

"Московський піп під час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, завдав легких тілесних ушкоджень, зірвав хрест із настоятеля і намагався використати свій хрест, як знаряддя для побоїв. На мою думку - це переходить всі можливі та неможливі межі нахабства", - написав Тімков.

Зокрема, священик ПЦУ звернув увагу на те, що Путін розв'язав війну в Україні під закликом захисту вірян Московського патріархату. Також він закликав людей відмовитися від конфесії, яка має спільність із РФ та дорікнув, щоб загиблого не назвали "Алєксандром".

Після цього священик УМП МП завдав йому кількох ударів хрестом. Зазначимо, що сутичку припинили військові. До того ж нападник розірвав нагрудний хрест священика ПЦУ.

У Вінницькій області на похороні військового священик УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ (скрін з відео)

Згодом сайт Vinbazar із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області повідомив, що священик ПЦУ звернувся до поліції із заявою про завдання тілесних ушкоджень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 ККУ ("Умисне легке тілесне ушкодження"). Потерпілого скерували на судово-медичну експертизу.