Вінницькі медики отримали 86 копійок надбавки за боротьбу з коронавірусом

Лікарі з Вінниці через смішні доплати за боротьбу з коронавірусом вийшли на протести. Замість обіцяної потрійної зарплати у квітні медикам доплатили... 86 копійок. Медики відмовляються працювати і вимагають від держави виплатити належні їм за законом гроші.

Через порушені обіцянки лікарі Вінницької районної лікарні влаштували масовий протест. Вони відмовляються далі піддавати себе небезпеці за доплату на 86 копійок і вимагають від головного лікаря і керівництва Вінницької РДА виконання обіцянок президента Зеленського та міністра охорони здоров'я.

"Ми не втекли з цієї "передової"! Не сховали у відпустки або на лікарняні! Покинули своїх дітей, чоловіків і батьків і живемо заради порятунку пацієнтів фактично в лікарні. А нам за квітень кинули на картки по 86 копійок доплати до звичайної ставки. А лікарям по 1,68 грн! Це як? Або пообіцяли в Києві і забули?" - обурювалися працівники лікарні, куди везуть з підозрою на COVID-19 пацієнтів з усього району.

У Вінниці лікарі вийшли на протести через мізерні надбавки за боротьбу з коронавірусом (відео: YouTube)

Медперсонал пообіцяв у разі невиконання обіцянок через тиждень знову вийти з вимогами на акцію протесту.

Тим часом в області ще одна проблема. Після першої хвилі звільнення може послідувати і друга, якщо не буде вирішене питання матеріальної мотивації та надійного біозахисту для медиків. Адже кожен п'ятий інфікований серед понад 12 тисяч українців - це медик.

Наприклад, та ж Вінницька ЦРЛ забезпечена персоналом лише на 41%. Про це свідчать дані на сайті уряду. За останніми даними, Вінницька область в антирейтингу за кількістю хворих лікарів. Кожен третій з виявлених в області - медпрацівник.

Раніше лікарі швидкої допомоги також протестували через те, що їм не дали обіцяну доплату за коронавірус.