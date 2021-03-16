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Під Вінницею трирічний малюк перестав ходити і говорити після COVID-19

Автор: Світлана Мащенко

Трирічний хлопчик Павлик Лутковський, який минулого року став першою дитиною у Вінницькій області, що захворіла на коронавірус, знову у важкому стані. Хвороба дала важкі ускладнення - дитина перестала ходити, говорити і їсти.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кілька місяців реабілітації допомогли дитині відновитися - малюк став реагувати на рідних і брати іграшки. Нещодавно Павлику стало гірше, "швидка" забрала його на межі життя і смерті - у дитини критично низька вага і пролежні, хлопчик задихався.

Коли лікарі зробили рентген, жахнулися, дитячі легені настільки вражені, що почали розпадатися. Малюк на ШВЛ, і за три дні краще йому не стало.

Минулого року дитина пережила клінічну смерть, після чого без свідомості на апаратах була два тижні. Лікарі тоді зробили диво - Паша прийшов в себе, поборовши коронавірус.

Його направили на тримісячну реабілітацію. Через місяць хлопчик відновився, і мама відмовилася продовжувати лікувати його в лікарні, забравши додому. Волонтери зібрали гроші, щоб обстежити малюка у Львові, але мама знову відмовилася - у неї крім Паші ще четверо дітей.

Сім'я живе в селі за 100 кілометрів від лікарні, і не відноситься до неблагонадійної. Соцслужби кажуть, що діти доглянуті.

Лікарі сподіваються врятувати хлопчика. Вдома його чекає бабуся, брати і сестри, а найбільше - його брат-близнюк Петрик.

Трирічний хлопчик під Вінницею госпіталізований у важкому стані (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що в Київській області коронавірус вбив всю сім'ю, а єдина дитина опинилася в реанімації.

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