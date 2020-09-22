ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Рівним п'яний депутат збив двох дівчат: давив на газ замість тормозу

Автор: Людмила Жукова

У селі під Рівним п'яний депутат влаштував смертельну аварію

В селі Миляш Рівненьскої області п'яний депутат наїхав на двох дівчат на мотоциклі. Одна з них померла, їй було всього 20 років. Замість того, щоб зменшити швидкість, депутат сміявся і ще дав по газах.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

На мотоциклі сиділи дві дівчини 20 і 15 років. Неповнолітній українці вдалося вижити, але зараз вона в лікарні з серйозними травмами. Жителі села після аварії ледь не влаштували самосуд над депутатом сільради.

Загиблій Валі було всього 20 років, ззаду сиділа її подружка - 15-річна Наталія. Мама Валі перебуває в шоку від горя.

Популярні новини

"Ми їхали дорогою, раптом нам на зустріч, на нашу смугу виїхав позашляховик. За кермом сидів чоловік. Він сміявся і додав швидкості. Ми дали по тормозам і він влетів прямо на нас", - розповіла Наталія.

За кермом джипа був 59-річний житель сусіднього села, депутат сільради. За словами Наталії, від нього пахло алкоголем дуже сильно, він ледве міг ходити.

За словами односельців, депутат дуже впливова людина з грошима. Він постійно їздить п'яний і впевнений у своїй безкарності.

Під Рівним п'яний депутат наїхав на двох дівчаток

Як ми раніше писали, п'яна мати трохи не занапастила дочку на мопеді.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПдепутаты