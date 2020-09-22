Під Рівним п'яний депутат збив двох дівчат: давив на газ замість тормозу

Під Рівним п'яний депутат наїхав на дівчат на мотоциклі (колаж РБК-Україна)

У селі під Рівним п'яний депутат влаштував смертельну аварію

В селі Миляш Рівненьскої області п'яний депутат наїхав на двох дівчат на мотоциклі. Одна з них померла, їй було всього 20 років. Замість того, щоб зменшити швидкість, депутат сміявся і ще дав по газах.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

На мотоциклі сиділи дві дівчини 20 і 15 років. Неповнолітній українці вдалося вижити, але зараз вона в лікарні з серйозними травмами. Жителі села після аварії ледь не влаштували самосуд над депутатом сільради.

Загиблій Валі було всього 20 років, ззаду сиділа її подружка - 15-річна Наталія. Мама Валі перебуває в шоку від горя.

"Ми їхали дорогою, раптом нам на зустріч, на нашу смугу виїхав позашляховик. За кермом сидів чоловік. Він сміявся і додав швидкості. Ми дали по тормозам і він влетів прямо на нас", - розповіла Наталія.

За кермом джипа був 59-річний житель сусіднього села, депутат сільради. За словами Наталії, від нього пахло алкоголем дуже сильно, він ледве міг ходити.

За словами односельців, депутат дуже впливова людина з грошима. Він постійно їздить п'яний і впевнений у своїй безкарності.

Під Рівним п'яний депутат наїхав на двох дівчаток

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