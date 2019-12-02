Під Вінницею кіт задушив 9-місячну дитину: усі подробиці

У Вінницькій області в селищі Липовецький сталася страшна трагедія. 9-місячне малятко задихнулося в візочку через те, що туди стрибнув кіт. Дитина знаходилася в колясці, яка стояла у дворі приватного будинку, коли туди стрибнула тварина і розташувалася прямо на обличчі дитини.

Коли 22-річна мати дівчинки підійшла будити дитину з коляски вискочив кіт, а дитина вже не дихала. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть дитини. Попередньо, дівчинка померла в результаті удушення твариною. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Кіт стрибнув в коляску (фото з відкритих джерел)

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу з відміткою "нещасний випадок".



Як ми раніше писали, під Житомиром у реанімаційному відділенні раптово померла 9-річна дівчинка. У лікарні вранці 28 листопада її привіз батько. Зараз поліція проводить перевірку за фактом смерті в лікарні дитини.