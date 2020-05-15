Під Вінницею від коронавірусу помер священик: вся сім'я заражена

У Вінницькій області коронавірусом захворів 49-річний священик УПЦ МП. На жаль, хвороба у чоловіка проходила у важкій формі та він помер від ускладнень. Це вже сьома смерть від вірусу в області. Про це повідомили на сайті Вінницької єпархії.

Захворювання COVID-19 також діагностовано у дружини священнослужителя та його трьох дітей.

Як повідомив завідувач відділом епіднагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степана Томін, хворобу у служителя церкви діагностували ще 5 травня. Він дуже тяжко хворів з цієї дати.

Зазначимо, що після великодніх свят після відвідування церков захворюваність коронавірусом в Україні різко пішла вгору, хоча уряд просив людей утриматися від походу на служби у святкові дні.

За останні 24 години МОЗ зафіксував 422 нових випадки і 427 одужань. Загальна кількість інфікованих досягло 16847 осіб, за весь час пандемії в країні померли від ускладнень хвороби 456 пацієнтів, вилікувались 4143. Рівень летальності COVID-19 в Україні становить 2,7%.

Як ми раніше писали, українські церкви просять послабити карантин для парафіян.