Під Вінницею бабуся обматюкала і побила поліцейських: що сталось

Так, служба у справах дітей хотіла перевірити умови проживання малюка, позбавленого батьківського піклування, який тимчасово проживав з бабусею. Зокрема, у жінки в той момент вдома не було.

Однак, працівників зустріли син жінки та співмешканець, які були напідпитку. Вони посадовців обматюкали та закидали камінням, не дозволяючи обстежити житлові умови.

Згодом, прибули і правоохоронці, тоді ж приїхала і нетвереза бабуся.

На суді пенсіонерка повідомила, що того дня "зірвалася через стрес, нецензурними словами ображала поліцейських, а син тим часом вилив на правоохоронців воду". Окрім того, чоловік ще й погрожував лопатою та ножем.

Хлопчика таки забрали й помістили до службового автомобіля, але агресивна бабуся через відкрите водійське вікно однією рукою схопила кермо, а іншою вдарила поліцейську в обличчя.

Літню жінку визнали винною у правопорушенню передбаченому частиною 2 статті 345 КК України. Тому суд призначив їй до двох років обмеження волі.