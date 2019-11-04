У Вінниці водій не пропустив пішохода, а потім побив його: відео

У Вінниці водій автомобіля BMW накинувся на пішохода, якого перед цим не пропустив на пішохідному переході. Інцидент стався в центрі міста, на вулиці Соборній і факт порушення потрапив на камери відеоспостереження. Про це повідомляє портал Myvin.com.ua.

Як видно на кадрах відео, інцидент стався кілька днів тому. Водій автомобіля BMW чорного кольору порушив правила дорожнього руху і не став пропускати молоду пару, хлопця і дівчину на пішохідному переході, який не регулювався світлофором. Він просто промчав прямо перед ними. Молодий чоловік ляснув долонею по задньому крилу машини.

Водій зупинився відразу за пішохідним переходом, розвернувся через трамвайні колії, наздогнав парубка і завдав йому кілька ударів. Після цього він сів в машину, розвернувся на пішохідному переході і втік з місця події.

Даний інцидент обговорили на сесії міської ради і мер міста Вінниці Сергій Моргунов зажадав покарати порушника.

"Я вважаю, що цей випадок явно неприпустимий. Я вимагаю, щоб поліція негайно розібралася в цій ситуації і притягнула водія до відповідальності. За такі речі у Вінниці треба жорстко карати", - сказав Моргунов.