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У Вінниці натовп підлітків побив скейтера: пізніше троє нападників записали вибачення

Автор: Роман Мирончук

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як більше ніж десять підлітків спочатку погрожували, а потім і побили скейтера в скейт-парку в Центральному міському парку ім. М. Леонтовича. Коли нападники зрозуміли, що за це їм світить реальний тюремний термін, то записали вибачення.

Відео нападу на 18-річного хлопця опублікував Telegram-канал "Perepichka News".

Місцеві ЗМІ пишуть, що потерпілий знаходиться в лікарні з численними травмами. Скейтери через соцмережі знайшли всіх учасників нападу і готуються помститися за свого друга, якщо винних не притягнуть до відповідальності.

Правоохоронці встановили чотирьох активних учасників бійки. Ними виявилися четверо жителів Вінниці, трьом з них 16 років і одному - 18.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК (хуліганство). Дана санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років. Правоохоронці встановлюють всіх учасників побиття.

Нагадаємо, під Києвом дівчата побили подругу при маленькій дитині. Спочатку вони з'ясовували конфлікт словесно, а потім справа дійшла і до бійки. Дівчину били навіть ногами.

Ми також писали про те, що в Дніпрі до півсмерті побили відому активістку Наталію Ешонкулову. Жінці зламали ніс і вибили зуби.

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Вінницяпобиття