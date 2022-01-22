У Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в клубі, поранили відвідувачів і сховалися від КОРД у туалеті

У Вінниці в нічному клубі сталася сварка і бійка між двома компаніями відпочиваючих, яка закінчилася стріляниною, з двома постраждалими відвідувачами. Після цього озброєний чоловік зі своїми знайомими закрився в туалеті, щоб його не затримали правоохоронці.
Про це 22 січня передали в прес-службі Національної поліції.
Інцидент у розважальному закладі стався пізно вночі. Що послужило причиною конфлікту між відвідувачами, не уточнюється.
Як розповіли в поліції, під час бійки один з її учасників "зробив кілька пострілів у бік суперників", і дві людини отримали травми.
Потім стрілець і його група підтримки забігли до вбиральні та замкнулися там. Щоб їх затримати, була введена поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД.
Втім, двері туалету не стали перепоною для спецназівців, і зловмисники були затримані.
У нічному клубі Вінниці бійці КОРД затримали компанію чоловіків, які влаштували стрілянину (фото: npu.gov.ua)
У одного з них вилучили вогнепальну зброю, розповів начальника ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко.
Компанія відпочиваючих у нічному клубі Вінниці влаштувала бійку зі стріляниною (фото: npu.gov.ua)
Наразі оперативники та слідчі встановлюють деталі та обставини події.
"Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі", - поінформували в поліції.
Відео: у Вінниці сталася бійка зі стріляниною в нічному клубі
Раніше повідомлялося, що в центрі Львова у кафе чоловік влаштував стрілянину.
Нагадаємо, перед цим у Запоріжжі у ресторані чоловік застрелив 30-річного відвідувача, після чого зник з місця злочину.