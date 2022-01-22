У Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в клубі, поранили відвідувачів і сховалися від КОРД у туалеті

Інцидент у розважальному закладі стався пізно вночі. Що послужило причиною конфлікту між відвідувачами, не уточнюється.

Як розповіли в поліції, під час бійки один з її учасників "зробив кілька пострілів у бік суперників", і дві людини отримали травми.

Потім стрілець і його група підтримки забігли до вбиральні та замкнулися там. Щоб їх затримати, була введена поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД.

Втім, двері туалету не стали перепоною для спецназівців, і зловмисники були затримані.

У нічному клубі Вінниці бійці КОРД затримали компанію чоловіків, які влаштували стрілянину (фото: npu.gov.ua)

У одного з них вилучили вогнепальну зброю, розповів начальника ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко.

Компанія відпочиваючих у нічному клубі Вінниці влаштувала бійку зі стріляниною (фото: npu.gov.ua)

Наразі оперативники та слідчі встановлюють деталі та обставини події.

"Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі", - поінформували в поліції.

Відео: у Вінниці сталася бійка зі стріляниною в нічному клубі