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У Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в клубі, поранили відвідувачів і сховалися від КОРД у туалеті

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Вінниця, Субота 22 січня 2022 21:12
У Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в клубі, поранили відвідувачів і сховалися від КОРД у туалеті Колаж РБК-Україна: у нічному клубі Вінниці сталася бійка зі стріляниною
Автор: Володимир Костирін

У Вінниці в нічному клубі сталася сварка і бійка між двома компаніями відпочиваючих, яка закінчилася стріляниною, з двома постраждалими відвідувачами. Після цього озброєний чоловік зі своїми знайомими закрився в туалеті, щоб його не затримали правоохоронці.

Про це 22 січня передали в прес-службі Національної поліції.

Інцидент у розважальному закладі стався пізно вночі. Що послужило причиною конфлікту між відвідувачами, не уточнюється.

Як розповіли в поліції, під час бійки один з її учасників "зробив кілька пострілів у бік суперників", і дві людини отримали травми.

Потім стрілець і його група підтримки забігли до вбиральні та замкнулися там. Щоб їх затримати, була введена поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД.

Втім, двері туалету не стали перепоною для спецназівців, і зловмисники були затримані.

У Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в клубі, поранили відвідувачів і сховалися від КОРД у туалетіУ Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в клубі, поранили відвідувачів і сховалися від КОРД у туалеті

У нічному клубі Вінниці бійці КОРД затримали компанію чоловіків, які влаштували стрілянину (фото: npu.gov.ua)

У одного з них вилучили вогнепальну зброю, розповів начальника ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко.

У Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в клубі, поранили відвідувачів і сховалися від КОРД у туалетіУ Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в клубі, поранили відвідувачів і сховалися від КОРД у туалетіУ Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в клубі, поранили відвідувачів і сховалися від КОРД у туалеті

Компанія відпочиваючих у нічному клубі Вінниці влаштувала бійку зі стріляниною (фото: npu.gov.ua)

Наразі оперативники та слідчі встановлюють деталі та обставини події.

"Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі", - поінформували в поліції.

Відео: у Вінниці сталася бійка зі стріляниною в нічному клубі

Раніше повідомлялося, що в центрі Львова у кафе чоловік влаштував стрілянину.

Нагадаємо, перед цим у Запоріжжі у ресторані чоловік застрелив 30-річного відвідувача, після чого зник з місця злочину.

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Вінниця полиция КОРД
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