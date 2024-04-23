В Винницкой области похоронили полицейского Максима Зарецкого, который погиб в перестрелке: фото

В Винницкой области простились с погибшим полицейским

Прощание с Максимом прошло в его родном городе Бершадь. Провести в последний путь погибшего полицейского пришли его родные, близкие, руководители и личный состав полиции Винницкой области.

Максим был похоронен на центральном кладбище Бершади. Ему посмертно присвоили звание капрала.

Коллеги и друзья Максима вспоминают его как искреннего, доброжелательного и мужественного мужчину, который был патриотом своей страны и мечтал сделать ее лучше.

Максима Зарецкого похоронили в родном городе Бершадь (фото: Telegram/МВД Украины)

Что известно об убийстве Максима

Рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления Максим Зарецкий во время комендантского часа в Гайсинском районе 20 апреля остановил автомобиль для проверки документов. Двое мужчин в машине открыли огонь. В результате ранения Максим погиб. Другой патрульный находится в больнице.

Позже полицейские обнаружили транспортное средство подозреваемых, а также на том же месте обнаружили боеприпасы.

21 апреля в Одесской области задержаны подозреваемые - отец 52 года и 26-летний сын. Фигуранты дела признались, что нападение совершили, потому что перевозили боевые гранаты.