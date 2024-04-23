В Винницкой области похоронили полицейского Максима Зарецкого, который погиб в перестрелке: фото
В Винницкой области провели в последний путь полицейского 20-летнего Максима Зарецкого, которого убили в ночь на 20 апреля во время перестрелки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МВД Украины в Telegram.
В Винницкой области простились с погибшим полицейским
Прощание с Максимом прошло в его родном городе Бершадь. Провести в последний путь погибшего полицейского пришли его родные, близкие, руководители и личный состав полиции Винницкой области.
Максим был похоронен на центральном кладбище Бершади. Ему посмертно присвоили звание капрала.
Коллеги и друзья Максима вспоминают его как искреннего, доброжелательного и мужественного мужчину, который был патриотом своей страны и мечтал сделать ее лучше.
Максима Зарецкого похоронили в родном городе Бершадь (фото: Telegram/МВД Украины)
Что известно об убийстве Максима
Рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления Максим Зарецкий во время комендантского часа в Гайсинском районе 20 апреля остановил автомобиль для проверки документов. Двое мужчин в машине открыли огонь. В результате ранения Максим погиб. Другой патрульный находится в больнице.
Позже полицейские обнаружили транспортное средство подозреваемых, а также на том же месте обнаружили боеприпасы.
21 апреля в Одесской области задержаны подозреваемые - отец 52 года и 26-летний сын. Фигуранты дела признались, что нападение совершили, потому что перевозили боевые гранаты.
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