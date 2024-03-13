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Виновны хозяева. В Киеве участились случаи нападения собак без намордников на людей

В Киеве участились случаи нападения собак (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве составили два протокола на владельцев собак, которые выгуливали животных без намордников. Патрульные рассказали, почему случаются нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Патрульной полиции Киева".

Что известно

Первый случай произошел в Печерском районе столицы. Во время прогулки с ребенком заявитель увидел женщину, которая выгуливала собаку породы стаффордширский терьер без намордника.

В результате животное вело себя агрессивно и испугало ребенка.

Другой случай произошел в Днепровском районе. Там пожилая женщина выгуливала собак без поводков и намордников.

Животные вели себя неадекватно и напали на заявительницу, выгуливавшую своего пушистика. Гражданка пыталась защитить любимца и получила от собак телесные повреждения.

Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия и составили на владельцев протоколы по ст. 154 (Нарушение правил выгула собак) КУоАП.

В Киеве участились случаи нападения собак (фото: t.me/kyivpatrol)

Что призывают делать украинцев

В Украине выгул собак без поводков и намордников (кроме собак, породы которых не внесены в Перечень опасных пород собак) или в не отведенных для этого местах запрещено.

Если же такие действия причинили вред здоровью людей или их имуществу, то кроме штрафа санкция статьи предусматривает конфискацию животного.

Запрещается выгуливать собак в парках и у детских площадок. За нарушение правил выгула законодательством предусмотрена административная ответственность. Если животное причинило вред здоровью и имуществу, владелец собаки будет нести гражданско-правовую ответственность.

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