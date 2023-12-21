Возникнет тошнота и боль в животе: какую пищевую добавку нельзя принимать без разрешения врача

Среди популярных назначений при мигрени и тревожности все чаще можно увидеть лекарства или пищевые добавки с магнием. Однако, следует знать, когда такая добавка может навредить здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что магний является кофактором (активатором) для более чем 300 систем ферментов. Это означает, что с его участием происходит множество разнообразных биохимических реакций в организме.
В частности синтез белков, функционирование мышц и нервов, контроль уровня глюкозы в крови и регуляция кровяного давления.
Этот элемент необходим для производства энергии, синтеза ДНК, РНК и антиоксиданта глутатиона, способствует структурному развитию костей.
Микроэлемент содержится в растительных и животных продуктах. Например, хорошими его источниками являются зеленые листовые овощи, такие как шпинат, бобовые, семена тыквы, кешью, арахис, бананы, изюм, черный шоколад.
Организм человека обычно поглощает около 30-40 % от потребленного с продуктами магния.
По словам врача, недостаток такого микроэлемента может развиться. Однако это встречается довольно редко, поскольку почки ограничивают выделение минерала с мочой. Однако определенные заболевания, хронический алкоголизм или прием определенных медикаментов могут привести к дефициту магния.
О недостатке могут свидетельствовать такие признаки, как потеря аппетита, тошнота, рвота, усталость и слабость. А также:
Относительно недостатка магния выделяют несколько групп риска. В общем, это люди, обычно потребляющие мало элемента с пищей или имеющие медицинские состояния, которые уменьшают всасывание магния из кишечника. Среди них люди, которые:
Понять, есть ли у человека дефицит, достаточно сложно, поскольку большинство магния находится внутри клеток или в костях.
Наиболее распространенный и легко доступный метод - это измерение концентрации магния в сыворотке крови.
Если человек имеет выраженную нехватку минерала или находится в группе риска, ему могут назначить диетические добавки с магнием.
Суточная норма составляет:
Слишком большое количество магния с пищей не представляет риска, поскольку почки удаляют избыточные количества элемента с мочой. Однако избыточные дозы минерала из диетических добавок или медикаментов (магний входит в состав некоторых слабительных средств) часто приводят к диарее, которую может сопровождать тошнота и боли в животе.
Среди симптомов передозировки выделяют:
Риск передозировки увеличивается при нарушении функции почек или почечной недостаточности, поскольку способность организма в таком состоянии удалять избыток магния уменьшается или теряется.
Поэтому обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Есть вероятность, что ваш организм получает все, что нужно из еды.
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